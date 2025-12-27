El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 26 de diciembre ha dejado una nueva combinación ganadora. En plena semana de fiestas navideñas, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han arrojado los siguientes resultados para el sorteo diario:

Combinación Ganadora

• Números: 2, 8, 37, 39, 42, 46

• Número Complementario: 14

• Reintegro: 8

Análisis del sorteo

La Bonoloto, regulada desde 1988, continúa siendo uno de los juegos más populares debido a su bajo coste (0,50 € por apuesta) y la frecuencia de sus sorteos. En la jornada de hoy, los premios se distribuyen según las categorías habituales:

• 1ª Categoría (6 aciertos): El premio máximo para quienes acierten la combinación principal.

• 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): Premio para los boletos que contengan cinco de los números ganadores y el número 14.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Premios para quienes tengan 5, 4 o 3 aciertos (estos últimos reciben un premio fijo de 4 €).

• Reintegro: Devolución del importe apostado a los boletos terminados en 8.

Modalidades de juego

Si tienes pensado participar en los próximos sorteos (incluyendo el de hoy sábado o el de mañana domingo), recuerda las opciones disponibles:

1. Apuesta Simple: Seleccionar 6 números en hasta 8 bloques diferentes.

2. Apuesta Múltiple: Elegir hasta 11 números en un solo bloque para aumentar las probabilidades de éxito.

3. Abono semanal: Posibilidad de jugar con la misma combinación todos los días de la semana si se valida el boleto antes del primer sorteo.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar los boletos en administraciones oficiales.