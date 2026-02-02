Compruebe los números agraciados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado; el premio especial requiere el acierto de los seis números y el reintegro

La Primitiva ha celebrado este lunes, 2 de febrero de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo, uno de los juegos de azar más emblemáticos y seguidos por los apostantes en España. Bajo la modalidad de 6/49, los participantes han buscado hoy la fortuna tratando de igualar la combinación extraída del bombo para acceder al bote acumulado de la categoría especial.

Combinación ganadora de La Primitiva: lunes 2 de febrero

Tras el sorteo realizado a las 21:25 horas, la combinación ganadora de esta noche ha quedado integrada por los siguientes números:

• 4, 5, 13, 29, 30 y 36

• Número complementario: 9

• Reintegro: 4

• Código Joker: 2114163

Mecánica del sorteo y categorías de premios

El sistema de juego de La Primitiva se basa en la selección de seis números diferentes dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. Durante la celebración del sorteo, se extraen seis bolas que conforman la combinación ganadora, además de una bola adicional destinada al número complementario, que sirve para elevar la cuantía del premio a los acertantes de cinco números.

Asimismo, se extrae una bola de un bombo independiente, con numeración del 0 al 9, para determinar el reintegro. El premio máximo o bote solo se adjudica a aquellos boletos que logren el acierto de los seis números de la combinación principal más el número de reintegro (Categoría Especial). Por su parte, el Joker ofrece una oportunidad adicional de obtener premios mediante un código de siete cifras asignado al boleto.

Loterías y Apuestas del Estado recuerda que los sorteos de La Primitiva se celebran semanalmente cada lunes, jueves y sábado, manteniendo su vigencia como uno de los juegos que mayores botes genera en el panorama nacional.

Nota: Esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.