En enero, las matriculaciones de turismos en España experimentaron un crecimiento del 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 73.103 unidades. Este aumento fue impulsado principalmente por las ventas realizadas en diciembre, así como por la demanda del sector de alquiler de vehículos, conocido como ‘rent a car’. Estas cifras han sido publicadas recientemente por las asociaciones de fabricantes de automóviles Anfac y las de distribuidores Faconauto y Ganvam.

A pesar de este leve crecimiento en el mercado, es importante destacar que las ventas a particulares sufrieron un descenso, lo cual contrarrestó parte de las cifras positivas. Esto es indicativo de un mercado en fase de recuperación que necesita apoyo adicional, especialmente en un mes donde no se brindaron ayudas activas para estimular la demanda de automóviles nuevos.

Un dato interesante surge al observar el segmento de los vehículos electrificados, que incluye tanto los automóviles eléctricos como los híbridos enchufables. La entrada de 15.212 unidades en este sector representó un incremento del 48,3%, logrando así un 20,8% de cuota en el mercado total durante el mes de enero. Este crecimiento muestra el interés creciente en la movilidad sostenible, a pesar de la falta de incentivos gubernamentales que puedan impulsar este tipo de ventas.

Las patronales de la industria automovilística consideran el crecimiento del 1,1% en las matriculaciones de turismos como un dato positivo. Sin embargo, al hacer correcciones por el efecto de las ventas extraordinarias del año anterior, que se debieron a las ayudas estatales a los afectados por la dana, el verdadero ritmo de crecimiento habría sido de un 7%. Esto subraya la necesidad de evaluar el mercado más allá de las cifras superficiales.

Un aspecto crucial que destaca en el análisis de los datos es el comportamiento diferente entre los distintos canales de ventas. El sector de alquiler de vehículos fue el único en experimentar un aumento significativo, matriculando 10.016 coches, lo que representa un impresionante aumento del 63,5%. Este crecimiento de los alquiladores resulta fundamental para compensar la disminución en otros segmentos del mercado.

Las ventas a particulares, en cambio, cayeron un 6,4%, cifra que se traduce en 35.775 unidades. Además, el canal de empresas también registró una decremento notable del 42,4% en sus ventas, con un total de 27.312 turismos matriculados. Esta situación plantea interrogantes sobre las motivaciones de compra de los consumidores y la necesidad de implementar medidas que incentiven la adquisición de nuevos vehículos.

Aunque el crecimiento en vehículos comerciales ligeros también se evidenció en enero, con un aumento del 4,7% y 13.185 comprados, no todo es desalentador. Exceptuando a los autónomos que vieron una ligera caída, los demás sectores, incluidos alquiladores y empresas, mostraron resultados positivos. El acceso a vehículos industriales también tuvo un comportamiento favorable, con un crecimiento del 3% en ventas.

El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, comenta sobre la ausencia de ayudas a la compra de vehículos electrificados. Hasta el momento, no se ha implementado el prometido Plan Auto + que debería facilitar a los consumidores el acceso a estos modelos más sostenibles. Esta falta de incentivos está influyendo en las decisiones de compra y está frenando la generación de pedidos futuros.

Por otro lado, Raúl Morales, representante de Faconauto, advierte que la carencia de ayudas específicas ha ocasionado que muchas posibles adquisiciones no se materialicen. De igual forma, Tania Puche de Ganvam enfatiza que, aunque el mercado ha podido mantener su actividad en enero, se necesita una base firme de incentivos y medidas concretas para asegurar un futuro saludable y estable para el sector automotriz español.