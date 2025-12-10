Ya se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto de este martes, 9 de diciembre de 2025. Consulte a continuación la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de uno de los juegos de azar más populares en España.

El sorteo de la Bonoloto, regulado por Loterías y Apuestas del Estado y que destina el 55% de su recaudación a premios, ha tenido lugar este martes.

Los jugadores de este popular juego, que consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49, ya pueden comprobar sus boletos.

Combinación ganadora de la Bonoloto

La combinación de números que han resultado premiados en el sorteo de hoy, martes 9 de diciembre de 2025, es la siguiente:

• Números: 05, 07, 21, 23, 39 y 43

• Complementario: 29

• Reintegro: 5

Mecánica del juego

Para participar en la Bonoloto, cada apuesta tiene un coste de 0,5 € y es necesario realizar un mínimo de dos apuestas para validar el boleto. Los jugadores tienen dos opciones de apuesta:

1. Apuesta simple: Permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

2. Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números, aumentando las posibilidades de premio a costa de un mayor coste.

Además, los participantes pueden optar por el sorteo diario o validar el mismo boleto para el resto de sorteos de la semana (de lunes a sábado).

Aviso oficial: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los resultados. La única lista oficial y válida para la comprobación y cobro de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

