El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 27 de diciembre ha cerrado la semana de sorteos ordinarios con una nueva combinación ganadora. En esta jornada de sábado, miles de jugadores en toda España han buscado la fortuna en uno de los juegos más tradicionales y económicos del país.

Combinación Ganadora

• Números: 9, 11, 29, 32, 34, 37

• Número Complementario: 7

• Reintegro: 1

Categorías de Premios

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación a premios. Según el número de aciertos, los premios se dividen de la siguiente manera:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario (el 7 en el sorteo de hoy).

• 3ª Categoría: 5 aciertos.

• 4ª Categoría: 4 aciertos.

• 5ª Categoría: 3 aciertos (Premio fijo de 4 €).

• Reintegro: Si el último número de tu boleto es el 1, se te reembolsará el importe de la apuesta.

Datos clave sobre el juego

Si tienes previsto participar en los sorteos de la próxima semana, recuerda:

• Precio: La apuesta mínima es de 1 € (equivalente a dos apuestas de 0,50 €).

• Formatos: Puedes realizar apuestas simples (hasta 8 por boleto) o múltiples (seleccionando hasta 11 números en un bloque).

• Frecuencia: Los sorteos se celebran diariamente de lunes a domingo, lo que permite jugar de forma diaria o con un abono semanal.

Importante: Esta información es meramente informativa. Para cobrar cualquier premio, la única lista oficial y válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Comprueba siempre tu resguardo en una administración oficial.