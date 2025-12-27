Este último sábado del año, el sorteo del Sueldazo de la ONCE ha repartido fortuna con su gran premio de 300.000 € al contado más el emblemático «sueldo» mensual, además de los premios adicionales y los resultados del Super Once.
Sueldazo de la ONCE
El número principal otorga al ganador de las cinco cifras y la serie un premio de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años.
• Número premiado: 21800
• Serie: 042
Premios Adicionales (2.000 € al mes durante 10 años)
Además del premio principal, se han realizado cuatro extracciones más que premian a los acertantes de número y serie:
1. 66018 (Serie 052)
2. 43366 (Serie 020)
3. 64263 (Serie 036)
4. 65610 (Serie 036)
Nota: Los cupones que coincidan en las 5 cifras pero no en la serie en estas extracciones adicionales reciben un premio de 400 €.
Super Once
El sorteo diario de las 21:15h ha arrojado la siguiente combinación ganadora de 20 números:
03, 09, 21, 23, 30, 33, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 68, 71, 74, 79, 80
Información para el ganador
• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.
• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.
• Sorteo de mañana: Recuerda que mañana domingo hay una nueva oportunidad con el Sueldazo de fin de semana.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.