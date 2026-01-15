La fortuna ha vuelto a repartirse en el sorteo de la ONCE celebrado hoy, jueves 15 de enero de 2026. La organización ha hecho públicos los números premiados del histórico Cupón Diario y las extracciones del Super ONCE, cerrando la jornada de sorteos diarios antes de dar paso a los sorteos especiales del fin de semana.

Cupón Diario de la ONCE

La combinación ganadora del sorteo de este jueves es la siguiente:

• Número premiado: 27449

• Serie: 014 (Agraciada con La Paga)

Los acertantes del número de cinco cifras y la serie obtienen La Paga, un premio extraordinario de 36.000 euros al año durante 25 años. Recordamos que el Cupón Diario se celebra de lunes a jueves, ofreciendo además premios de 35.000 euros a quienes acierten las cinco cifras del número principal.

Super ONCE: Resultados de hoy

El Super ONCE, basado en una matriz de 80 números de los cuales se extraen 20, ha dejado la siguiente combinación ganadora para hoy:

• Combinación: 05, 06, 08, 10, 12, 14, 19, 27, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 47, 50, 59, 62, 75 y 79

En este sorteo, los premios dependen de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y del importe de la apuesta realizada.