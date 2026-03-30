Compruebe los números ganadores, el Joker y el reintegro del sorteo de hoy

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de La Primitiva, uno de los juegos con mayor arraigo y tradición de Loterías y Apuestas del Estado. La combinación ganadora ya ha sido extraída, junto con el número del Joker y el reintegro, repartiendo nuevas oportunidades de fortuna entre los participantes.

Combinación ganadora de La Primitiva: lunes 30 de marzo

Tras la extracción realizada a las 21:40 horas, la combinación de números agraciada es la siguiente:

03, 12, 16, 23, 28 y 36

• Número Complementario: 37

• Reintegro: 3

El Joker de hoy

Para aquellos que han participado en el sorteo asociado, el número premiado con El Joker este lunes es el:

2626006

Detalles del sorteo y premios

La Primitiva ofrece a los jugadores la posibilidad de ganar premios de diversas categorías acertando desde tres números de la combinación principal.

• Categoría Especial: Se obtiene al acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro.

• El Joker: Por un euro adicional, este sorteo ofrece la posibilidad de ganar hasta un millón de euros con un código de siete cifras.

• Reintegro: De coincidir con el número asignado en el boleto, se devuelve el importe de la apuesta realizada.

Además del sorteo de La Primitiva, esta jornada ha contado con los resultados de EuroDreams, cuya combinación ha sido 03, 17, 20, 23, 30, 39 y el ‘sueño’ 3.

Los resultados facilitados en este artículo son de carácter informativo. La única lista oficial y vinculante para el cobro de premios es la que publica la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda verificar siempre el boleto en una administración de lotería o en la web oficial.

