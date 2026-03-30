Compruebe el número premiado del Cupón Diario y la combinación del Super Once de hoy

La ONCE ha celebrado este lunes, 30 de marzo de 2026, sus sorteos habituales, repartiendo fortuna a través de su emblemático Cupón Diario y el dinámico Super Once. Los participantes ya pueden verificar sus boletos para descubrir si han sido agraciados con alguno de los premios que ofrece la organización.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de hoy, lunes 30 de marzo, es el siguiente:

29592

• Serie: 028 (Ganador de La Paga)

Premios y tradición

El Cupón Diario es el sorteo más histórico de la ONCE, con una trayectoria que se remonta a 1939. En la actualidad, por tan solo 2 euros, el juego ofrece premios a las cinco cifras y, de manera especial, a la serie. El premio de La Paga otorga al acertante del número y la serie una renta de 36.000 € al año durante 25 años.

Resultado Super Once

El sorteo del Super Once de este lunes ha deparado la siguiente combinación ganadora de 20 números:

02, 07, 08, 14, 16, 22, 23, 25, 30, 35, 36, 39, 40, 48, 55, 56, 71, 74, 84 y 85

¿Cómo funciona el Super Once?

Este juego se celebra todos los días de la semana y consiste en una matriz de 80 números. El participante debe elegir entre 5 y 11 números, y el premio final depende de la cantidad de números seleccionados, el importe apostado y el número de aciertos obtenidos sobre la combinación de 20 números que resulta de la extracción oficial.

Nota informativa: Estos resultados tienen carácter informativo. Se recomienda a todos los participantes confirmar sus boletos a través de los canales oficiales de la ONCE o en los puntos de venta autorizados para garantizar la validez de los premios.