El precio medio de la electricidad se sitúa este lunes en los 4,40 euros/MWh. A pesar de un repunte moderado tras el fin de semana, el mercado mayorista mantendrá costes cercanos a cero durante gran parte del día, con un pico de consumo concentrado en la noche.

La semana comienza con una subida en la factura eléctrica tras un fin de semana de precios excepcionalmente bajos, aunque la situación sigue siendo muy favorable para el consumidor. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio para este lunes 16 de febrero será de 4,40 euros por megavatio hora (MWh).

Este valor, fijado en la subasta mayorista, permite a los usuarios de la tarifa regulada (PVPC) planificar sus tareas domésticas en las horas centrales del día para minimizar el impacto en el recibo mensual. Es importante recordar que a estos precios se les deben sumar posteriormente los peajes e impuestos correspondientes.

Las horas más baratas: madrugada y mediodía

Este lunes ofrece dos ventanas de oportunidad claras para el ahorro. La primera se produce durante la madrugada, donde el precio caerá a terreno negativo. El punto más bajo del día se registrará entre las 04:00 y las 05:00 horas, con un precio de -0,03 euros/MWh.

Para quienes no puedan aprovechar las horas nocturnas, el mediodía vuelve a consolidarse como el gran aliado del bolsillo. Entre las 11:00 y las 17:00 horas, el coste de la energía fluctuará prácticamente en los 0 euros/MWh, con un ligero descenso a -0,01 euros entre las 13:00 y las 14:00 horas. Es el momento idóneo para poner lavadoras, lavavajillas o utilizar el horno.

El repunte de la tarde: el momento de evitar el consumo

La estabilidad del mercado mayorista se romperá al caer el sol. A partir de las 18:00 horas, el precio iniciará una escalada rápida superando los 8 euros. La franja más cara de toda la jornada se dará entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el MWh alcanzará los 25,35 euros.

Inmediatamente después, de 20:00 a 21:00 horas, el precio se mantendrá elevado en los 24,75 euros. Los expertos recomiendan evitar el uso de electrodomésticos de gran potencia durante estas tres horas críticas para no ver incrementada la factura de forma innecesaria.

Precio de la luz por horas hoy, lunes 16 de febrero