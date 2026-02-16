La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la ciudad autónoma. Tras una mañana de nubes dispersas, el cielo se despejará por completo, manteniendo los valores térmicos del fin de semana.

Ceuta arranca la semana laboral con una situación meteorológica muy similar a la vivida durante el domingo. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estabilidad será la nota dominante en este lunes, 16 de febrero, consolidando la ausencia de precipitaciones y el predominio del sol en el Estrecho.

Evolución del cielo

El panorama celeste presentará dos fases diferenciadas a lo largo de la jornada:

• Durante la mañana: Entre la madrugada y el mediodía, se esperan intervalos de cielos poco nubosos. Estas nubes serán meramente decorativas y no supondrán riesgo de lluvia en ningún punto de la ciudad.

• Tarde y noche: A partir de la mitad del día, la nubosidad irá remitiendo hasta dejar un escenario completamente despejado. El sol brillará con fuerza durante las horas vespertinas, situación que se mantendrá hasta el final del día.

Temperaturas y viento

En el apartado térmico, no se esperan cambios significativos respecto a los registros de ayer. La ciudad autónoma mantiene un ambiente suave y agradable para la época del año:

• Temperatura máxima: Se alcanzarán los 16 grados, situándose en niveles idénticos a los del domingo.

• Temperatura mínima: Los termómetros marcarán un ligero ascenso en los valores más bajos, situándose en torno a los 12 grados (frente a los 10 registrados la jornada previa).

En cuanto al viento, este soplará de dirección oeste. El poniente ayudará a mantener la visibilidad limpia y la humedad en niveles moderados, favoreciendo una sensación térmica estable durante toda la jornada.