Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, uno de los juegos de azar más arraigados en la tradición española. Este sorteo, organizado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene lugar cada jueves y sábado, con distintos precios y modalidades.

La mecánica de la Lotería Nacional es sencilla: cada jugador selecciona un número de cinco cifras, y los premios se distribuyen entre los participantes según el resultado del sorteo. El precio de participación varía dependiendo del día y tipo de sorteo: los jueves el costo es de 3 euros, los sábados ordinarios 6 euros, los sábados especiales 12 euros, y para los sorteos extraordinarios el precio es de 15 o 20 euros. A diferencia de otras loterías, la Lotería Nacional destina un 70% de sus ingresos a premios para los afortunados ganadores.

Resultados del Sorteo de Hoy:

Primer Premio : 28.201

: 28.201 Segundo Premio : 10.644

: 10.644 Reintegros: 5, 8 y 1

Recuerda que esta información es orientativa, y el medio no se hace responsable por posibles errores u omisiones. La lista oficial de ganadores es proporcionada directamente por Loterías y Apuestas del Estado. ¡Muchísima suerte a todos los participantes!