Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, te traemos los resultados de los sorteos de la ONCE, que incluyen tanto el Cupón Diario como el Super ONCE. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es el sorteo más antiguo de la organización, iniciado el 8 de mayo de 1939, cuando se conocía como el Cupón Pro-Ciegos. En sus primeros años, el sorteo se realizaba de manera independiente en cada provincia de España. El precio del cupón era de solo 10 céntimos, y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Hoy en día, el Cupón Diario cuenta con un número de cinco cifras y una serie de tres cifras. Uno de los premios más destacados es la Paga, un sorteo asociado al Cupón Diario que ofrece 36.000 € al año durante 25 años a los acertantes. Además, en 1985 comenzaron los sorteos especiales de fin de semana, como el Cuponazo los viernes y el Sueldazo durante los fines de semana, que ofrecen premios mayores que los sorteos de lunes a jueves.

Resultado del Cupón Diario ONCE

Número ganador: 10.541 de la serie 008

Super ONCE

El Super ONCE es otro de los juegos más populares de la ONCE, y se celebra todos los días de la semana. En este sorteo, se utilizan 80 números numerados del 1 al 80. Los participantes eligen entre 5 y 11 números, y el orden de estos no influye en el resultado.

El sorteo se realiza todos los días a las 21:15 horas, y en él se extraen 20 números de los 80 disponibles. Según los números acertados y el tipo de apuesta realizada, los jugadores pueden optar a diversos premios. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Resultado del Super ONCE

Números ganadores: 01, 05, 07, 11, 18, 20, 27, 29, 37, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 64, 72, 73

Nota: El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.