En este día de Navidad, la Lotería Nacional ha celebrado su sorteo correspondiente a la jornada de jueves. Con la alegría de las fiestas, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han repartido fortuna por toda la geografía española con los siguientes números agraciados:

Premios Principales

• Primer Premio (30.000 € al décimo): 79200

• Segundo Premio (6.000 € al décimo): 34618

Reintegros

Los décimos cuya última cifra coincida con alguna de las siguientes recibirán la devolución del importe jugado (3 euros):

• 0, 6 y 8

Detalles del sorteo de jueves

La Lotería Nacional de los jueves destaca por ser un sorteo accesible y con una amplia estructura de premios:

• Coste: 3 euros por décimo.

• Emisión: Se compone de seis series de 100.000 billetes cada una.

• Reparto: Es la lotería que más porcentaje de recaudación devuelve a los jugadores, destinando un 70% a premios.

Cobro de premios

Si su décimo ha resultado premiado en este sorteo navideño, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Caducidad: Los premios tienen una validez de 3 meses a partir de mañana.

2. Importes: Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial. Si el premio es superior, deberá acudir a una entidad bancaria concertada (BBVA o CaixaBank).

3. Fiscalidad: Al tratarse de un sorteo de jueves, los premios por décimo (30.000 € el primero y 6.000 € el segundo) están exentos de impuestos, ya que no superan el umbral de 40.000 € fijado por la Agencia Tributaria.

Nota: Esta información tiene carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la que publica la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda verificar siempre el décimo en un punto de venta oficial.