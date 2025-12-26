La Agrupación Deportiva Ceuta estuvo muy cerca de incorporar a uno de los nombres más destacados de la Segunda División 2025/26 antes de que su carrera diera un salto definitivo. Se trata de Jeremy Arévalo, el delantero ecuatoriano de 20 años que ha sido traspasado al Stuttgart tras el pago de su cláusula de rescisión, fijada en siete millones de euros, después de firmar ocho goles en 18 partidos con el Racing de Santander esta temporada.

Antes de convertirse en una de las grandes revelaciones del fútbol español, el Ceuta había mostrado un firme interés en hacerse con los servicios del atacante en forma de cesión durante el pasado mercado de verano. La operación estuvo muy avanzada en la última semana de agosto, cuando Arévalo buscaba minutos y veía con buenos ojos salir para seguir creciendo, un perfil que encajaba perfectamente en los planes del conjunto caballa.

El movimiento estaba impulsado desde la dirección deportiva, encabezada por Edu Villegas, y contaba con el respaldo del entrenador José Juan Romero, que veía en el joven delantero una pieza ideal para reforzar el ataque. Sin embargo, tras el enfrentamiento entre ambos equipos en la tercera jornada de liga —en el que Arévalo marcó uno de los goles del 4-1 final— la negociación se enfrió y terminó por no concretarse debido a distintos contratiempos.

Finalmente, el Ceuta optó por incorporar a Konrad de la Fuente, un futbolista de características diferentes, mientras que la posibilidad de ver a Jeremy Arévalo con la camiseta caballa quedó en el camino. Meses después, el delantero ha protagonizado una de las operaciones más importantes de la categoría, mientras el Ceuta continúa firmando una temporada sólida, asentado en la zona media de la clasificación con 29 puntos.