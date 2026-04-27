La Quiniela de hoy, lunes 27 de abril de 2026, queda pendiente del último partido de la Jornada 59, correspondiente al Pleno al 15 entre Espanyol y Levante, previsto para las 21:00 horas. El resto de signos del boleto ya están definidos tras los partidos disputados entre el viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de abril.

El resultado definitivo de La Quiniela se actualizará cuando finalice el encuentro que cierra la jornada y se publique el escrutinio oficial.

Combinación ganadora de La Quiniela — Jornada 59

Resultado provisional a falta del Pleno al 15

Nº Partido Resultado Signo 1 Betis – Real Madrid 1-1 X 2 Alavés – Mallorca 2-1 1 3 Getafe – Barcelona 0-2 2 4 Valencia – Girona 2-1 1 5 Atlético de Madrid – Athletic Club 3-2 1 6 Rayo Vallecano – Real Sociedad 3-3 X 7 Real Oviedo – Elche 1-2 2 8 Osasuna – Sevilla 2-1 1 9 Villarreal – Celta 2-1 1 10 Burgos – Deportivo 1-1 X 11 Málaga – Castellón 2-3 2 12 Granada – Almería 2-4 2 13 Huesca – Real Zaragoza 1-0 1 14 Ceuta – Racing de Santander 0-0 X 15 Espanyol – Levante [pendiente] Pleno al 15

La combinación provisional de signos es: X – 1 – 2 – 1 – 1 – X – 2 – 1 – 1 – X – 2 – 2 – 1 – X.

Pleno al 15 de La Quiniela

El Pleno al 15 de esta jornada se decidirá con el partido Espanyol – Levante, programado para este lunes 27 de abril a las 21:00 horas. En esta casilla no se marca 1, X o 2, sino el número de goles de cada equipo con las opciones 0, 1, 2 o M, esta última para tres o más goles.

Pleno al 15: Espanyol – Levante

Espanyol – Levante Resultado: [pendiente]

[pendiente] Marcador quinielístico: [pendiente]

Premios de La Quiniela de hoy

El escrutinio oficial de La Quiniela se publicará cuando finalice la jornada. Las categorías premiadas son:

Pleno al 15

14 aciertos

13 aciertos

12 aciertos

11 aciertos

10 aciertos

Elige 8

La Jornada 59 cuenta con una recaudación de 3.261.637,50 euros y un bote de 4.126.222,38 euros, según los datos provisionales publicados antes del cierre definitivo del escrutinio.

¿Cuándo se conocerá el resultado definitivo de La Quiniela?

El resultado definitivo de La Quiniela del lunes 27 de abril de 2026 se conocerá tras el final del Espanyol – Levante, el partido que cierra el boleto de la Jornada 59. Después, Loterías y Apuestas del Estado publicará el escrutinio con el número de acertantes y el importe de los premios por categoría.

Dónde comprobar La Quiniela

Los jugadores pueden comprobar el resultado de La Quiniela en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en esta misma noticia, que se actualizará con el Pleno al 15 y el reparto de premios en cuanto estén disponibles.

Actualización pendiente: resultado del Espanyol – Levante y escrutinio oficial de La Quiniela, Jornada 59.