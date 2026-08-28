Manchester City derrotó 4-1 al Crystal Palace el viernes, 28 de agosto de 2026, en el único partido de la Jornada 2 de la Regular Season.

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Resultados (Jornada 2)

Crystal Palace 1 – 4 Manchester City

El encuentro, disputado en Selhurst Park, quedó marcado por la superioridad visitante. El City impuso su ritmo desde el inicio y convirtió la ventaja en un marcador amplio que le valió los tres puntos. El Palace, jugando como local, no encontró las respuestas necesarias para reducir la distancia. Al tratarse del único duelo programado para la jornada, el resultado concentró la atención de la jornada.

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