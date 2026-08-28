Resultados de Segunda División – Jornada 3 (viernes, 28 de agosto de 2026)

Sporting de Gijón ganó 1-0 al Tenerife en el único partido de la jornada 3, disputado el viernes, 28 de agosto de 2026.

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Un gol solitario decidió un choque con pocas oportunidades claras. Al haberse disputado solo ese encuentro, las variaciones en la clasificación fueron limitadas y la jornada dejó escaso movimiento en la tabla. El triunfo aporta tres puntos al Sporting de Gijón y deja al Tenerife sin marcar en este compromiso. El calendario de la categoría retomará ritmo con los enfrentamientos programados en los próximos días.

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Tenerife 0 – 1 Sporting Gijon

La jornada 3 se redujo a un único duelo y fue resuelta por la visita asturiana.

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