Ponferradina y Lugo empataron 0-0 este viernes 4 de septiembre de 2026, único partido de la jornada 2 de la Primera División RFEF – Group 1.

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Resultados de la jornada 2 (Group 1)

Ese empate fue el único marcador registrado en la competición este día, por lo que la jornada se resolvió con un solo encuentro. El duelo se desarrolló con predominio defensivo: las ocasiones claras fueron escasas y ninguno de los equipos consiguió transformar sus aproximaciones en gol. La igualdad en el centro del campo limitó la profundidad ofensiva y el partido terminó sin cambios en el marcador.

Ponferradina 0 – 0 Lugo

Claves del partido

El 0-0 refleja el equilibrio táctico entre ambas escuadras y deja a cada club con un punto.

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