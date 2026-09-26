El sábado 26 de septiembre de 2026 la Copa del Rey (1/128) dejó la goleada más amplia de la jornada: Pinatar 8 – 0 Atlético Melilla, y la eliminación del equipo ceutí Ceuta 6 de Junio tras perder 5-0 ante Lebrijana.
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Marcadores de la jornada 1/128-finals
- Anaitasuna 5 – 0 Tedeón
- Atletico Calatayud 2 – 0 Baztán
- Lebrijana 5 – 0 Ceuta 6 de Junio
- Ribadesella CF 1 – 0 Noja
- Pinatar 8 – 0 Atlético Melilla
Goleadores y detalles que constan en la jornada
Los minutos y goleadores disponibles corresponden al encuentro Pinatar 8 – 0 Atlético Melilla, donde también consta una expulsión.
- Pinatar 8 – 0 Atlético Melilla: Moha [1′], Vilches [22′], G. Sanchez [34′], A. Martinez [39′], M. Brian [55′], M. Brian [81′], K. Hicham [90′], Moha [90+1′]. Expulsados: Atlético Melilla [61′].
Partidos más destacados
Pinatar 8-0 Atlético Melilla fue la goleada más abultada; los detalles de minutos y anotadores figuran en la relación anterior y el partido registró la expulsión de un jugador de Atlético Melilla en el minuto 61.
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En el plano local, Ceuta 6 de Junio, equipo de la ciudad, quedó eliminado tras perder 5-0 ante Lebrijana. La jornada incluyó también victorias amplias de Anaitasuna (5-0 a Tedeón) y el triunfo por 2-0 de Atletico Calatayud sobre Baztán, además del resultado ajustado de Ribadesella CF 1-0 Noja.
Fuente: resultados facilitados para la Copa del Rey (jornada 1/128-finals) del sábado 26 de septiembre de 2026.