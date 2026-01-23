El sorteo del **Cuponazo de la ONCE celebrado este viernes 23 de enero de 2026 ha repartido premios millonarios entre los participantes de toda España. Este juego especial ofrece un premio principal de hasta 6.000.000 € a quienes aciertan las cinco cifras y la serie del cupón.



Números premiados

Número ganador: 80011

Serie: 070

💰 Premios principales del Cuponazo

1 premio de 6.000.000 € al número 80011 con la serie 070.

134 premios de 40.000 € a la combinación de las cinco cifras (80011).

1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras (8001) y a las cuatro últimas cifras (0011).

12.150 premios de 50 € por acertar las tres primeras cifras (800) o las tres últimas (011).

121.500 premios de 6 € por dos primeras cifras (80) y 120.285 premios de 6 € por dos últimas cifras (11).

1.202.850 premios de 3 € por acertar solo la primera cifra (8) y 1.093.500 premios de 3 € por acertar solo la última cifra (1).

📌 Cómo funciona el Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE es un sorteo especial que se celebra todos los viernes y ofrece premios de gran cuantía. Las combinaciones premiadas se determinan por las cinco cifras del cupón y la serie, y permite ganar premios adicionales por acertar las primeras o últimas cifras, de manera similar a un sistema de “coincidencia parcial”.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios del Cuponazo pueden cobrarse de inmediato en puntos de venta autorizados de la ONCE o a través de la app o web oficial de Juegos ONCE si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Los premios deben reclamarse dentro de los 30 días naturales siguientes al sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo viernes habrá una nueva edición del Cuponazo con premios millonarios de nuevo disponibles.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE a través de sus canales oficiales.