El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Loterías y Apuestas del Estado se ha celebrado este sábado 21 de marzo de 2026, repartiendo un total de más de 100 millones de euros en premios entre los participantes de toda España



Este sorteo especial destaca por su gran premio extraordinario, que puede alcanzar cifras millonarias para un único décimo.

🥇 Premios principales

Primer Premio: 34302 — 130.000 € por décimo

Segundo Premio: 73943 — 25.000 € por décimo

💰 Además, uno de los décimos del primer premio ha obtenido el Premio Especial de 15 millones de euros, correspondiente a una fracción concreta.

🔢 Otros premios del sorteo

Como es habitual en la Lotería Nacional, también se reparten premios adicionales:

Aproximaciones (números anterior y posterior a los premios principales)

Premios a las centenas del primer y segundo premio

Extracciones de 4, 3 y 2 cifras

Reintegros

Estos premios permiten que miles de jugadores obtengan ganancias incluso sin acertar el número completo.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en administraciones de lotería autorizadas. Los importes inferiores a 2.000 € se pagan directamente en el punto de venta, mientras que los superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si el décimo fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Lotería Nacional volverá con su sorteo habitual el próximo jueves, seguido del sorteo ordinario del sábado.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.