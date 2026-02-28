La jornada de este sábado deja un nuevo número premiado en el Sueldazo de Fin de Semana, además de los resultados oficiales del Super 11 y el Triplex.

La ONCE ha celebrado este sábado, 28 de febrero de 2026, sus sorteos habituales, repartiendo suerte entre los participantes de toda España. La jornada ha estado marcada por la atención puesta en el «Sueldazo» de fin de semana, así como en las extracciones correspondientes al Super 11 y al Triplex.

El Sueldazo de la ONCE

En el sorteo del «Sueldazo» del fin de semana, el número premiado ha sido el 15650, correspondiente a la serie 003. Este sorteo, consolidado como una de las citas preferidas por los usuarios de la ONCE, mantiene la expectación de los jugadores que buscan hacerse con los premios principales que ofrece la organización.

Resultados del Super 11 y el Triplex

Por su parte, el sorteo número 5 del Super 11 ha arrojado una combinación de veinte números ganadores: 07, 14, 15, 17, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 44, 49, 50, 58, 67, 69, 72 y 77. Esta modalidad de juego, que permite elegir entre diferentes niveles de apuesta, ha concentrado nuevamente una gran participación.

Finalmente, en el Triplex de la ONCE, también correspondiente al sorteo número 5 de esta jornada de sábado, la cifra ganadora ha sido el 550.

Los participantes pueden consultar el detalle pormenorizado de los premios y las condiciones de validación en los puntos de venta autorizados de la organización o a través de sus canales oficiales de información, donde se detallan los pasos a seguir para el cobro de las cuantías obtenidas según la categoría de cada sorteo.