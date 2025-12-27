En este último sábado del año, el sorteo de La Primitiva ha vuelto a poner en juego un importante bote para aquellos que logren acertar la combinación de seis números más el reintegro. Tras el sorteo celebrado esta noche, ya conocemos los números agraciados.

Combinación Ganadora

• Números: 8, 12, 16, 17, 40, 46

• Número Complementario: 3

• Reintegro: 5

Joker

Como es habitual, el sorteo ha venido acompañado del juego asociado Joker, que ofrece la posibilidad de ganar hasta 1 millón de euros con un código de 7 cifras.

(Recuerde verificar el código impreso en su boleto oficial).

Categorías de premios y probabilidades

La Primitiva, el sorteo más antiguo y tradicional de España (datando su formato moderno de 1985), reparte premios según las siguientes categorías:

1. Categoría Especial: 6 aciertos + Reintegro (Premio del Bote).

2. Primera Categoría: 6 aciertos.

3. Segunda Categoría: 5 aciertos + el número Complementario (el 3 en esta ocasión).

4. Tercera, Cuarta y Quinta Categoría: 5, 4 y 3 aciertos respectivamente.

5. Reintegro: Devolución del importe (1 €) si el número del bombo adicional coincide con el 5 de hoy.

Información para el apostante

• Próximo sorteo: Se celebrará el próximo lunes, ya que La Primitiva cuenta con tres sorteos semanales (lunes, jueves y sábado).

• Caducidad: Recuerde que los premios caducan a los tres meses contados a partir del día siguiente al sorteo.

• Dónde cobrar: Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración de lotería. Para importes superiores, deberá acudir a entidades bancarias autorizadas.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).