Esta tarde se ha celebrado un nuevo sorteo de La Primitiva, el popular juego de la Loterías y Apuestas del Estado que reparte botes millonarios tres veces por semana. El sorteo de hoy jueves 29 de enero ha contado con un bote acumulado de 90,5 millones de euros.



Combinación ganadora

Números premiados: 2, 21, 23, 39, 44 y 47

Complementario: 32

Reintegro: 8

Información sobre el sorteo

La Primitiva es un juego en el que los participantes deben seleccionar seis números del 1 al 49 y un número de reintegro del 0 al 9. Para optar al bote completo, es necesario acertar los seis números de la combinación ganadora. El número Complementario y el Reintegro permiten obtener premios en otras categorías según los aciertos de cada apuesta.

Cómo cobrar los premios

• Cobro de premios: Los premios de La Primitiva pueden cobrarse en cualquiera de las administraciones de loterías autorizadas. Para importes elevados, es habitual acudir a entidades bancarias colaboradoras o gestionar el cobro online si el boleto se compró por internet.

• Caducidad: Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 3 meses naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo de La Primitiva tendrá lugar el sábado, con la oportunidad de ganar nuevamente importantes premios y botes acumulados.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado en su web oficial.