El sorteo de EuroDreams, una lotería paneuropea organizada por varios países (entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo), se ha celebrado esta noche de jueves con su combinación ganadora ya confirmada. Este juego ofrece premios en forma de sueldos mensuales y otros importes según la categoría obtenida.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 01, 07, 08, 26, 28 y 34

‘Sueño’ (número especial): 5

Esta combinación corresponde al sorteo celebrado hoy y es la base para determinar las distintas categorías de premio según los aciertos de cada boleto.

💰 Categorías y premios (resumen general)

En EuroDreams, los premios se estructuran en varias categorías, con importes que se pagan en forma de sueldos mensuales o cantidades puntuales:

1ª Categoría: 30.000 € al mes durante 30 años (si se aciertan los 6 números + Sueño).

2ª Categoría: 2.000 € al mes durante 5 años (6 aciertos sin Sueño).

3ª a 6ª Categoría: Premios menores según aciertos y combinaciones parciales — por ejemplo:

Aciertos de 5 números pueden recibir importes en torno a los cientos de euros. Aciertos menores tienen premios reducidos o reintegros.



(La cuantía exacta de los premios por categoría puede variar en función de los boletos vendidos y la estructura de pagos de cada sorteo).

📌 Cómo funciona EuroDreams

EuroDreams es un sorteo que se celebra dos veces por semana (lunes y jueves) en varios países europeos. Para jugar, el participante elige seis números entre 1 y 40 y un número adicional denominado Sueño (del 1 al 5). La combinación ganadora consiste en los seis números extraídos más el número Sueño.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los boletos ganadores pueden cobrarse en las administraciones de lotería autorizadas de España o a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado si el boleto fue comprado online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar premios suele ser de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, aunque puede variar según el país y las reglas específicas del juego.

• Próximo sorteo:

La siguiente oportunidad de ganar en EuroDreams será el lunes 2 de febrero de 2026, con un nuevo sorteo y combinación ganadora.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado u otros organismos oficiales de cada país participante.