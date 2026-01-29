sorteo diario de la Bonoloto, gestionado Loterías y Apuestas del Estado, se ha celebrado esta noche de jueves con la combinación ganadora ya confirmada. Este juego sigue siendo uno de los preferidos por los apostantes en España por sus premios frecuentes y accesibles.



Combinación ganadora de hoy

• Números premiados: 15, 19, 26, 44, 45 y 49

• Complementario: 11

• Reintegro: 4

Con esta combinación, los participantes optan a premios en distintas categorías según el número de aciertos obtenidos en sus boletos.

⸻

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios de la Bonoloto pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Para importes superiores a 2.000 €, el cobro debe gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad:

Tienes un plazo de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo para reclamar cualquier premio.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto se celebra también mañana viernes, con nuevas combinaciones y oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.