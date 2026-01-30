La ciudad autónoma afronta una jornada inestable marcada por la presencia de lluvias intermitentes y riesgo de tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda precaución en los desplazamientos exteriores.

Según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ceuta experimentará hoy un viernes puramente invernal. La nubosidad será la protagonista absoluta, acompañada de precipitaciones que, aunque débiles en volumen, serán constantes a lo largo del día.

Evolución del cielo y precipitaciones

La jornada se divide en varios tramos meteorológicos que condicionarán la actividad en la ciudad:

• Madrugada (hasta las 06:00): Cielos muy nubosos con lluvias iniciales (0.4 l/m² registrados a medianoche).

• Mañana (06:00 a 12:00): Se abrirán algunos intervalos nubosos, aunque persiste una pequeña probabilidad de tormentas aisladas.

• Tarde (12:00 a 18:00): Aumento de la inestabilidad. Los cielos volverán a cubrirse totalmente con lluvias que alcanzarán su pico de intensidad sobre las 15:00 horas (1 l/m²). En este tramo, las tormentas son muy probables.

• Noche: El ambiente seguirá nuboso y con lluvias residuales hasta el final del día.

Temperaturas y viento

A pesar del mal tiempo, los termómetros se mantendrán en valores suaves, muy similares a los registrados ayer jueves:

• Temperatura Máxima: Alcanzará los 19°C en torno a las 14:00 horas, justo antes del incremento de las lluvias vespertinas.

• Temperatura Mínima: Se situará en los 15°C, lo que dejará una oscilación térmica escasa de apenas 4 grados.

• Viento: Soplará de componente oeste, lo que suele aportar humedad y nubosidad de evolución en el área del Estrecho.