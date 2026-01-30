El precio de la electricidad en España continúa mostrando una tendencia de estabilización en este inicio de 2026. Para este viernes 30 de enero, el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista se sitúa en los 12,61 €/MWh, una cifra que refleja el impacto positivo de las políticas energéticas europeas y el tope al gas. Para los consumidores con tarifa regulada (PVPC), el precio medio del día será de 0,1182 €/kWh.

A continuación, detallamos las horas más económicas y las más caras para que puedas ajustar tu consumo y ahorrar en la factura.

Los momentos más económicos del viernes

Si buscas el máximo ahorro, la madrugada y las primeras horas de la tarde son tus mejores aliadas. El precio más bajo del día se registrará de 00:00 a 01:00 horas, con un coste de 0,0665 €/kWh.

Otras franjas baratas durante el día son:

• De 01:00 a 07:00 horas: Los precios se mantienen estables y reducidos, oscilando entre los 0,066 €/kWh y los 0,069 €/kWh. Es el tramo ideal para programar electrodomésticos de gran consumo.

• De 14:00 a 17:00 horas: Se abre una ventana de ahorro muy interesante al mediodía. En esta franja, el precio cae hasta los 0,0929 €/kWh, siendo el momento perfecto para cocinar o poner lavadoras antes de que llegue el pico de la tarde.

Las horas más caras: Evita el consumo elevado

Por el contrario, el coste de la energía sufrirá un repunte considerable al final de la jornada. El precio más alto del día tendrá lugar entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando los 0,1938 €/kWh.

Los tramos en los que el precio superará los 0,19 €/kWh son:

• De 18:00 a 19:00 horas (0,1919 €/kWh)

• De 19:00 a 20:00 horas (0,1938 €/kWh)

• De 20:00 a 21:00 horas (0,1937 €/kWh)

• De 21:00 a 22:00 horas (0,1912 €/kWh)

Desglose del precio del kWh por horas

Para una planificación detallada, estos son los costes por tramo horario para hoy:

• Madrugada: Entre las 00:00 y las 06:00, los precios fluctúan levemente desde los 0,0665 €/kWh hasta los 0,069 €/kWh. De 06:00 a 07:00 baja ligeramente a 0,0668 €/kWh.

• Mañana: El precio empieza a subir a partir de las 07:00 (0,0929 €/kWh) y alcanza picos importantes entre las 10:00 y las 11:00 horas (0,1713 €/kWh).

• Mediodía y Tarde: Tras el pico matinal, el precio baja a las 14:00 (0,0929 €/kWh) y se mantiene por debajo de los diez céntimos hasta las 17:00. A partir de esa hora, inicia su escalada hacia el máximo diario.

• Noche: Tras los máximos de las 20:00 horas, el precio comienza a descender a partir de las 22:00 (0,1087 €/kWh) y termina el día a las 23:00 con un coste de 0,0918 €/kWh.

Esta variabilidad en los precios se debe, fundamentalmente, a la cotización del gas en los mercados internacionales y al coste de los derechos de emisión de CO2, factores que siguen marcando el ritmo del mercado eléctrico en toda Europa.