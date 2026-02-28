El sorteo de este sábado no ha registrado acertantes de categoría especial, por lo que se genera un bote para el próximo juego.

La Lotería y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 28 de febrero de 2026, un nuevo sorteo de La Primitiva. Los números extraídos que conforman la combinación ganadora son el 04, 05, 06, 12, 24 y 47. En cuanto a los elementos complementarios del sorteo, el número 01 ha resultado ser el complementario, mientras que el 6 ha sido designado como el reintegro de la jornada.

Sin acertantes de categoría especial

En el escrutinio oficial correspondiente a esta fecha, no se han hallado boletos acertantes de categoría especial (seis números más el reintegro). De la misma manera, tampoco se han registrado acertantes de primera categoría (seis números). Esta circunstancia implica que el importe destinado a ambas categorías se acumulará para el próximo sorteo, elevando la cuantía del bote a disposición de los participantes.

Premios en el resto de categorías

El sorteo sí ha dejado diversos premios entre los participantes que han logrado acertar una parte de la combinación ganadora. Aquellos boletos que han conseguido combinar cinco números junto con el complementario obtienen el premio correspondiente a la segunda categoría.

El resto de los premios se distribuye entre las categorías inferiores, atendiendo a los aciertos de cinco, cuatro y tres números, además del reintegro, que permite a los jugadores recuperar el importe de su apuesta. La gestión de los premios y la verificación de los boletos pueden realizarse a través de los canales oficiales habilitados por Loterías y Apuestas del Estado.