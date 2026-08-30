La Liga, Regular Season – Jornada 3 (30 de agosto de 2026)

30 de agosto de 2026 — Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en la tercera jornada de La Liga.

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Marcadores de la jornada

Real Madrid 4 – 0 Malaga

Deportivo La Coruna 3 – 1 Valencia

Celta Vigo 0 – 2 Athletic Club

Duelo destacado

El 4-0 del Real Madrid fue la nota dominante de la tarde. El Deportivo La Coruna ganó 3-1 en Riazor frente al Valencia, y el Athletic Club se impuso 0-2 en Balaídos. Los tres partidos terminaron con marcadores claros y sin remontadas que alteraran la recta final del encuentro. Habrá que esperar a las próximas jornadas para ver si estos resultados confirman alguna tendencia en la clasificación.

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