La Liga, Regular Season – Jornada 3 (30 de agosto de 2026)
30 de agosto de 2026 — Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en la tercera jornada de La Liga.
Lee tambien: Bundesliga: resultados de la jornada 1 (domingo, 30 de agosto de 2026)
Marcadores de la jornada
- Real Madrid 4 – 0 Malaga
- Deportivo La Coruna 3 – 1 Valencia
- Celta Vigo 0 – 2 Athletic Club
Duelo destacado
El 4-0 del Real Madrid fue la nota dominante de la tarde. El Deportivo La Coruna ganó 3-1 en Riazor frente al Valencia, y el Athletic Club se impuso 0-2 en Balaídos. Los tres partidos terminaron con marcadores claros y sin remontadas que alteraran la recta final del encuentro. Habrá que esperar a las próximas jornadas para ver si estos resultados confirman alguna tendencia en la clasificación.