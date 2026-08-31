La Liga — Regular Season, Jornada 3 (lunes, 31 de agosto de 2026)
Barcelona goleó 5-2 al Rayo Vallecano; Osasuna venció 1-0 al Getafe.
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Resultados del día
- Osasuna 1 – 0 Getafe
- Barcelona 5 – 2 Rayo Vallecano
El Barcelona obtuvo los tres puntos en un encuentro ofensivo que terminó 5-2, un resultado que mejora su efectividad anotadora en esta fase inicial del campeonato. Osasuna se llevó un triunfo ajustado por 1-0 ante el Getafe, con un único gol que decidió un partido de claro equilibrio defensivo. Ambas victorias aportan tres puntos a sus respectivos casilleros y muestran contrastes: un triunfo abultado para el Barcelona y una victoria cerrada para Osasuna.