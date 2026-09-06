Segunda División: jornada 4 del domingo, 6 de septiembre de 2026
Cuatro partidos definieron la jornada 4 de la Segunda División este domingo, 6 de septiembre de 2026: tres victorias locales y un empate 0-0, según los resultados oficiales de LaLiga.
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Marcadores de la jornada
- Eibar 3-0 Granada CF
- Oviedo 0-0 Burgos
- Castellón 2-0 Albacete
- Almería 3-2 Cádiz
Resumen de los duelos más destacados
El Eibar se impuso al Granada por 3-0.
El Castellón resolvió su duelo ante el Albacete con un 2-0.
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Oviedo y Burgos firmaron un empate sin goles (0-0).
El encuentro más abierto fue el Almería 3-2 Cádiz, con un marcador ajustado y alternancias en el tramo final, según consta en el acta del partido.