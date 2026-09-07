LaLiga cerró la jornada 4 el lunes 7 de septiembre de 2026: dos partidos y cinco goles.

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Marcadores de la jornada 4

Getafe 1 – 1 Celta Vigo [goles: Martin Satriano 21′ | Carl Starfelt 57′; expulsados: Zaid Romero (Getafe, 67′)]

[goles: Martin Satriano 21′ | Carl Starfelt 57′; expulsados: Zaid Romero (Getafe, 67′)] Elche 2 – 3 Real Sociedad [goles: Job Ochieng 11′, Yangel Herrera 31′, Luka Sučić 90′ | Thomas Lemar 67′, Fernando Niño Rodríguez 74′; expulsados: Jon Martin (Real Sociedad, 64′)]

Duelos destacados

En Getafe, Martin Satriano marcó en el 21′ y Carl Starfelt empató en el 57′. Zaid Romero fue expulsado en el 67′.

En Elche, la Real Sociedad se impuso 3-2. Los visitantes anotaron con Job Ochieng (11′), Yangel Herrera (31′) y Luka Sučić (90′), mientras que Thomas Lemar (67′) y Fernando Niño Rodríguez (74′) marcaron para el Elche. Jon Martin, de la Real Sociedad, fue expulsado en el 64′.

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