La jornada 3 de la Serie A, disputada el lunes 7 de septiembre de 2026, dejó a Cagliari 1-0 Lecce y a Lazio 2-1 en su visita a Udinese.

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Marcadores de la jornada 3

Cagliari 1 – 0 Lecce (goles: Cagliari: Daniel Maldini [29′] )

(goles: Cagliari: Daniel Maldini ) Udinese 1 – 2 Lazio (goles: Udinese: Jesper Karlstrom [49′] | Lazio: Davide Frattesi [75′], Albert Gudmundsson [88′])

Duelos destacados

Cagliari 1 – 0 Lecce

Daniel Maldini [29′] marcó el único tanto del encuentro y Cagliari sostuvo la ventaja hasta el final para conseguir los tres puntos.

Udinese 1 – 2 Lazio

Jesper Karlstrom [49′] adelantó a Udinese en la reanudación. Lazio reaccionó en la segunda mitad: Davide Frattesi [75′] empató y Albert Gudmundsson [88′] culminó la remontada visitante. El resultado se decidió en la recta final del partido.

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Fuente: resultados facilitados para la Serie A (Italia), jornada 3, lunes 7 de septiembre de 2026.

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