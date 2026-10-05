Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 5 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
04 · 10 · 20 · 25 · 40 · 49
Complementario: 29
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Reintegro: 3
Joker: 7459175
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
16 · 29 · 31 · 36 · 38 · 41
Complementario: 27
Reintegro: 2
EuroDreams
03 · 06 · 16 · 24 · 29 · 40
Número Sueño: 02
ONCE
Mi día de la ONCE
4 de septiembre de 1977 · número de la suerte 01
Super 11
09, 14, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 65, 67, 68, 72, 74, 77, 80, 82, 83 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
597 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
04391 — Serie 021 — 500.000 € — Reintegros 0 / 1
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.