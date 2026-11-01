Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 1 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
06 · 08 · 33 · 45 · 46
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Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
09 · 27 · 28 · 35 · 47 · 48
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Complementario: 32
Reintegro: 8
Lototurf
05 · 07 · 12 · 19 · 22 · 25
Reintegro: 6
Caballo ganador: 10
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
19185. Serie 006. Reintegros 5
Mi día de la ONCE
21 de mayo de 1953 · número de la suerte 02
Super 11
03, 05, 11, 12, 21, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 79, 80, 85. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
048. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.