Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 1 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.

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El Gordo de la Primitiva

06 · 08 · 33 · 45 · 46

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Bonoloto

📊 Todos los resultados de Bonoloto →

09 · 27 · 28 · 35 · 47 · 48

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Complementario: 32

Reintegro: 8

Lototurf

05 · 07 · 12 · 19 · 22 · 25

Reintegro: 6

Caballo ganador: 10

ONCE

Sueldazo Fin de Semana

19185. Serie 006. Reintegros 5

Mi día de la ONCE

21 de mayo de 1953 · número de la suerte 02

Super 11

03, 05, 11, 12, 21, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 79, 80, 85. Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE

048. Último sorteo del día (21:15)

Verificación oficial

Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

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