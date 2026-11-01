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La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, presentará el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2027.

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El acto tendrá lugar el lunes, 2 de noviembre, a las 11:00 horas en el Palacio de la Asamblea. Esta presentación es un momento clave para conocer las previsiones económicas del Gobierno de Ceuta para el próximo año.

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Se trata de una información relevante que afecta a la gestión y planificación de los recursos de la ciudad autónoma, por lo que se anima a los ciudadanos a seguir de cerca este proceso presupuestario.