El Athletic Club – Real Sociedad se juega el domingo 1 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Athletic Club – Real Sociedad

Athletic Club – Real Sociedad Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: San Mamés Stadium (Bilbao)

El próximo encuentro de LaLiga enfrentará al Athletic Club y a la Real Sociedad en el San Mamés Stadium de Bilbao, correspondiente a la jornada 11. El Athletic Club llega en la 8ª posición con 12 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 9. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, la Real Sociedad ocupa el 5º lugar con 19 puntos en 10 partidos, con un balance de 19 goles a favor y 18 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo ha conseguido 4 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Athletic Club: 8º con 12 puntos en 9 partidos (12 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-D-E-E)

Real Sociedad: 5º con 19 puntos en 10 partidos (19 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)

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