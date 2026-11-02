El tiempo en Ceuta este lunes, 2 de noviembre, estará marcado por los cielos muy nubosos, según la AEMET. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados.

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El viento soplará del sureste a 10 km/h y la probabilidad de precipitación será del 0%. La sensación térmica coincidirá con las temperaturas mínima y máxima, mientras que la humedad relativa se situará entre el 70% y el 95%.

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Previsión para los próximos días

El martes, la AEMET prevé cielos cubiertos con lluvia en Ceuta. La probabilidad de precipitación será del 100%, con temperaturas entre 17 y 22 grados y viento del norte a 10 km/h.

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Para el miércoles se esperan cielos muy nubosos con lluvia, una probabilidad de precipitación del 95% y temperaturas entre 16 y 22 grados. El jueves habrá intervalos nubosos con lluvia, también con una probabilidad del 95%; las temperaturas irán de 16 a 23 grados y el viento soplará del oeste a 15 km/h.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura: mínima de 18 °C y máxima de 23 °C.

mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Sensación térmica: entre 18 y 23 °C.

entre 18 y 23 °C. Cielo: muy nuboso.

muy nuboso. Viento: del sureste a 10 km/h.

del sureste a 10 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.

0%. Humedad relativa: entre el 70% y el 95%.

entre el 70% y el 95%. Índice UV máximo: 4.

Recomendaciones

Para este lunes no se prevé lluvia en Ceuta. Conviene tener en cuenta el cambio de previsión a partir del martes, cuando la AEMET espera cielos cubiertos con lluvia.

Y en el resto de España

Para hoy, lunes 2 de noviembre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 10 a 19 °C; Barcelona, muy nuboso con lluvia escasa, de 14 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, poco nuboso, de 12 a 29 °C; Valencia, muy nuboso, de 14 a 21 °C; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 9 a 17 °C y un 60 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, poco nuboso, de 8 a 21 °C; Palma, poco nuboso, de 10 a 21 °C; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 22 a 26 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, poco nuboso, de 11 a 19 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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