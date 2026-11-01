Las farmacias de guardia en Ceuta para el lunes 2 de noviembre de 2026 son Zurita C.B., en la zona Centro, y Puya C.B., en Campo Exterior y en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Zona Centro
- ZURITA C.B. Dirección: C/ Beatriz de Silva nº 5, junto a Plaza de los Reyes. Teléfono: 956 51 23 41.
Campo Exterior
- PUYA C.B. Dirección: C/ Tte. Coronel Gautier nº 12, junto al cuartel de la Guardia Civil. Teléfono: 956 50 04 20.
Turno noche
- PUYA C.B. Dirección: C/ Tte. Coronel Gautier nº 12, junto al cuartel de la Guardia Civil. Teléfono: 956 50 04 20.
Si necesitas un medicamento con receta, lleva la prescripción médica para agilizar la atención, especialmente durante el turno de noche.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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