El precio de la gasolina en Ceuta para este lunes, 2 de noviembre de 2026, sitúa la gasolina 95 en una media de 1,594 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica. El Ministerio recoge precios de diez estaciones de servicio de la ciudad.

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La gasolina 95 oscila entre 1,574 y 1,614 euros por litro. La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,615 euros por litro, mientras que el gasóleo A alcanza una media de 1,739 euros, con precios entre 1,724 y 1,749 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

El precio más bajo de la gasolina 95 se encuentra en dos estaciones ON365. Para la gasolina 98, el precio más económico corresponde a Shell Muelle Dato. En el caso del diésel, dos estaciones Cepsa comparten el precio más bajo.

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Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 encabezan la relación de precios más bajos de gasolina 95, con 1,574 euros por litro en ambas ubicaciones. Las otras tres estaciones de esta relación marcan 1,593 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo de gasolina 98, con 1,593 euros por litro. Le siguen las dos estaciones ON365, a 1,604 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro.

Diésel

El precio más bajo del gasóleo A es de 1,724 euros por litro, tanto en la estación Cepsa de la avenida Martínez Catena como en la de González Tablas. Las dos estaciones ON365 figuran a continuación, con 1,729 euros por litro.

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros por litro.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,748 euros por litro.

Las más caras

En gasolina 95, las estaciones Cepsa de González Tablas y Martínez Catena registran el precio máximo recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica: 1,614 euros por litro. La diferencia respecto al mínimo de la ciudad es de 0,040 euros por litro.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros por litro.

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros por litro.

Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,594 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y tener en cuenta la ubicación de cada estación. La gasolina 95, la gasolina 98 y el gasóleo A tienen precios distintos, por lo que la estación más económica para un carburante no tiene por qué serlo para otro.

También es recomendable comprobar el precio indicado en la estación antes de llenar el depósito. Para calcular el coste, basta con multiplicar el precio por litro por la cantidad que se desea repostar.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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