Osasuna y Málaga CF regresan a la competición en un duelo clave para alejarse de la zona baja y pelear por salir del descenso, con retransmisión en DAZN y Movistar+.

Osasuna y Málaga CF se enfrentan en el Estadio de El Sadar en el regreso de la actividad futbolística tras dos semanas sin jugar motivadas por el parón de selecciones. La cita reúne a dos equipos con objetivos definidos en la tabla clasificatoria: el conjunto local busca sumar la victoria para tomar distancia respecto a los puestos comprometidos, mientras que el cuadro malaguista persigue un triunfo que le permita adentrarse en la pelea por abandonar la zona de descenso.

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El encuentro sitúa frente a frente a dos plantillas que llegan a este compromiso tras experiencias recientes distintas antes de la pausa internacional. Mientras Osasuna viene de registrar un empate ante el Athletic Club de Bilbao, el Málaga CF afronta la visita a Pamplona después de caer derrotado en su último partido disputado en casa frente al Real Racing Club de Santander.

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Horario y contexto competitivo del Osasuna – Málaga CF en El Sadar

El partido entre Osasuna y el Málaga CF se disputa a las 18:30 horas este domingo, en el Estadio de El Sadar, marcando la reanudación de la competición para ambos clubes después de dos semanas detenida por el parón de selecciones. Este intervalo sin encuentros oficiales ha servido para que los dos conjuntos preparen una cita que representa una oportunidad directa para tratar de abandonar los puestos bajos de la clasificación.

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En el plano deportivo, la necesidad de sumar puntos adquiere un peso específico para cada bando. Osasuna pretende hacer valer su condición de local en El Sadar para obtener una victoria que le permita ganar margen clasificatorio, en tanto que el Málaga CF se presenta con la intención de lograr un resultado positivo que impulse su reacción para salir de los puestos de descenso.

Antecedentes inmediatos de locales y visitantes antes del parón

La llegada de ambos equipos a este enfrentamiento viene condicionada por lo ocurrido en sus respectivas apariciones ligueras previas a la interrupción por selecciones. Osasuna comparece tras haber firmado un empate frente al Athletic Club de Bilbao, un resultado que deja al equipo navarro ante la posibilidad de buscar en casa un triunfo que amplíe su distancia respecto a la parte baja de la tabla.

Por su parte, el Málaga CF acude a El Sadar tras haber sufrido una derrota en su propio estadio ante el Real Racing Club de Santander. Ese revés en casa otorga mayor relevancia a su desplazamiento para intentar reaccionar en la lucha por escapar de la zona de descenso tras el paréntesis de dos semanas.

Cómo ver en televisión y plataforma el Osasuna – Málaga CF por DAZN

La retransmisión del encuentro entre Osasuna y el Málaga CF correrá a cargo de DAZN, que ofrecerá el partido a través de su plataforma. Para acceder a la emisión de este choque, los espectadores deberán contar con el pack que incluye el fútbol en la aplicación de DAZN o disponer del plan de fútbol total contratado a través de Movistar+.

Esta modalidad de acceso difiere de lo ocurrido en el último partido liguero del conjunto andaluz, cuando DAZN emitió el Alavés – Málaga en abierto exigiendo únicamente iniciar sesión en la plataforma. En esta ocasión, el seguimiento del partido en El Sadar queda vinculado a las opciones de suscripción habilitadas en DAZN y Movistar+.