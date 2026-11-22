El líder del campeonato se enfrenta al conjunto castellonense este domingo 22 de noviembre a las 14:00 horas tras imponerse al Atlético de Madrid (1-2), en un duelo que se emitirá en directo por DAZN LaLiga.

El FC Barcelona y el Villarreal CF protagonizan uno de los encuentros más destacados de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana, situado al frente de la clasificación como líder de la competición, afronta esta cita de la temporada liguera ante un rival de entidad en un escenario de máxima exigencia dentro del calendario nacional.

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El enfrentamiento reúne a dos escuadras que llegan a este compromiso de la jornada 13 tras haber sumado resultados positivos en sus respectivas apariciones ligueras más recientes. Tanto el equipo local como el cuadro visitante comparecen en el coliseo barcelonista con dinámicas de victoria en el torneo doméstico, aunque condicionados por determinadas bajas confirmadas en sus plantillas.

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El líder azulgrana regresa al Spotify Camp Nou tras imponerse en el Metropolitano

El FC Barcelona llega a este duelo de la jornada 13 de LaLiga EA Sports ostentando la condición de líder de la competición. El conjunto barcelonista regresa a la actividad liguera después de haber logrado un triunfo a domicilio frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano por un marcador de 1-2, un resultado que respalda su posición en lo más alto de la tabla.

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En lo que respecta a la disponibilidad de efectivos para este partido en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana no podrá contar con los jugadores lesionados Rodri Hernández, Roony Bardghji y Xavi Espart. Estas ausencias marcan el panorama de la plantilla local de cara a resolver con solvencia uno de los compromisos señalados de la decimotercera fecha del campeonato.

El Villarreal CF visita Barcelona tras vencer al Getafe y con una baja confirmada

Por su parte, el Villarreal CF se desplaza hasta el Spotify Camp Nou tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente al Getafe en su último compromiso correspondiente a LaLiga EA Sports. El conjunto castellonense afronta esta exigente salida en la jornada 13 con el propósito de prolongar su buena línea liguera ante el líder de la categoría.

En cuanto al capítulo de bajas en el bando visitante para este enfrentamiento en Barcelona, el Villarreal CF cuenta con la ausencia confirmada de Alassane Diatta. Con esta baja en su convocatoria, el equipo castellonense mide sus fuerzas en el feudo azulgrana en uno de los partidos de mayor interés de la jornada.

Fecha, horario y dónde ver por televisión el FC Barcelona – Villarreal CF

De acuerdo con la programación fijada para la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal CF se disputará el domingo 22 de noviembre. El inicio del encuentro está previsto a partir de las 14:00 horas en el Spotify Camp Nou.

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del choque en directo desde España podrán hacerlo a través de DAZN LaLiga. Mediante esta señal televisiva, los seguidores de ambos conjuntos y del campeonato doméstico podrán asistir a la retransmisión íntegra del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Villarreal CF.