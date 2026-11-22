El encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Premier League 2026-27 se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 17:30 horas de España en el estadio Anfield, enfrentando a los Reds, cuartos con 18 puntos, contra unos Red Devils en puestos de descenso con apenas ocho.

El fútbol inglés retoma su actividad doméstica este fin de semana tras el parón internacional de noviembre con uno de los compromisos más reconocibles del calendario, el que mide al Liverpool y al Manchester United en la jornada 11 de la Premier League 2026-27. El escenario del enfrentamiento será el estadio Anfield, ubicado en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, donde ambos conjuntos históricos se verán las caras el domingo 22 de noviembre de 2026 a partir de las 17:30 horas en horario de España.

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El partido reúne a dos clubes de notable tradición futbolística que llegan a esta undécima cita del campeonato en realidades clasificatorias muy distantes. Mientras el equipo local se mantiene en la zona alta de la tabla con aspiraciones de aproximarse al podio, el conjunto visitante afronta el desplazamiento inmerso en la parte baja, en puestos de descenso, con la necesidad de sumar un triunfo que modifique su trayectoria en la presente campaña.

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Situación clasificatoria de los Reds y los Red Devils en la Premier League 2026-27

La fotografía de la clasificación antes de disputarse la jornada 11 de la Premier League 2026-27 refleja un contraste marcado entre ambos contendientes. El Liverpool ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla con un registro de 18 puntos, una colocación que sitúa al conjunto de Anfield en una posición favorable para tratar de recortar distancias respecto a los tres primeros puestos del campeonato inglés.

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En el extremo opuesto se encuentra el Manchester United, instalado en puestos de descenso tras haber acumulado únicamente ocho puntos en lo que va de competición. Esta diferencia de diez unidades entre ambos equipos subraya la desigualdad de escenarios con la que los dos clubes afrontan el regreso del torneo doméstico tras la pausa de selecciones de noviembre.

Claves del enfrentamiento en Anfield tras el parón internacional

El regreso de la Premier League tras el parón internacional de noviembre marca el punto de partida para que ambos equipos midan su estado de forma en un partido de máxima exigencia en la ciudad de Liverpool. El conjunto local tratará de valerse del respaldo de sus aficionados en el estadio Anfield para dar continuidad a su dinámica y afianzar su recuperación en el campeonato.

Por su parte, el Manchester United acude a Anfield condicionado por su ubicación en la zona de descenso con ocho puntos. Para el bloque visitante, el duelo de este domingo 22 de noviembre supone un compromiso relevante con el objetivo de obtener una victoria que le permita cambiar su complicada situación en la clasificación de la Premier League 2026-27.

Fecha y horario del Liverpool – Manchester United en España

El enfrentamiento entre el Liverpool y el Manchester United, encuadrado en la jornada 11 de la Premier League 2026-27, tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 2026. El inicio del choque en el estadio Anfield, en Liverpool, Inglaterra, está fijado a las 17:30 horas de España, tras el parón internacional de noviembre.

De este modo, la cita dominical concentra la atención de los seguidores de la liga inglesa en la reanudación del campeonato, con un Liverpool cuarto con 18 puntos que busca acercarse al podio frente a un Manchester United en puestos de descenso con apenas ocho unidades en busca de una reacción clasificatoria.