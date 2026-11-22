El conjunto azulón recibe al cuadro rojiblanco este domingo 22 de noviembre a las 21:00 horas en un partido con retransmisión en directo en España a través de Movistar LaLiga y DAZN, tras caer ambos conjuntos en sus últimos compromisos ligueros.

El Getafe CF y el Atlético de Madrid protagonizan el derbi madrileño que cierra la sesión dominical de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro se celebrará en el Coliseum y reúne a dos equipos de la Comunidad de Madrid que llegan a esta cita del calendario liguero con la necesidad compartida de reencontrarse con un resultado positivo tras los marcadores adversos cosechados en sus respectivos compromisios precedentes dentro de la competición doméstica.

Lee tambien: Atlético de Madrid – Viking: hora y dónde ver en TV

El enfrentamiento adquiere relevancia directa para ambas escuadras en el desarrollo de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Mientras el conjunto azulón busca hacerse fuerte ante su propia afición después de haber caído a domicilio frente al Villarreal, el cuadro rojiblanco afronta este desplazamiento con la obligación de reaccionar de manera inmediata tras haber cedido los tres puntos en su estadio frente al FC Barcelona.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Necesidad de reacción en el Coliseum tras las derrotas ante Villarreal y FC Barcelona

El Getafe CF comparece en este derbi madrileño de la jornada 13 con el objetivo de sumar ante su público en el Coliseum. El equipo azulón afronta este compromiso liguero tras haber sufrido una derrota por 2-0 en su reciente visita al Villarreal, un resultado que sitúa el partido frente al conjunto colchonero como una oportunidad necesaria para volver a puntuar frente a sus seguidores.

Lee tambien: Atlético de Madrid – Viking: hora y dónde ver en TV

Por su parte, el Atlético de Madrid acude al feudo getafense condicionado por la urgencia competitiva que impone su último resultado en el campeonato nacional. El cuadro rojiblanco está obligado a ofrecer una reacción inmediata en esta decimotercera fecha de LaLiga EA Sports después de haber perdido los tres puntos en el Metropolitano frente al FC Barcelona por un marcador de 1-2, desenlace que marca la previa de su visita al Coliseum.

De este modo, tanto el equipo local como la escuadra visitante encaran el cierre dominical de la jornada con la exigencia de dejar atrás sus respectivos tropiezos ante el Villarreal y el FC Barcelona. El carácter de derbi madrileño añade un componente específico a un choque en el que los dos conjuntos persiguen cambiar su dinámica inmediata dentro de LaLiga EA Sports.

Fecha, horario y dónde ver en directo por televisión el Getafe CF – Atlético de Madrid Eurosport

De acuerdo con la programación oficial establecida para la jornada 13 de LaLiga EA Sports, el derbi madrileño entre el Getafe CF y el Atlético de Madrid comenzará este domingo, 22 de noviembre. El inicio del encuentro en el Coliseum está fijado a las 21:00 horas, franja con la que concluirá la actividad futbolística correspondiente al domingo dentro de esta decimotercera fecha del campeonato.

En lo relativo a la difusión audiovisual del partido, los aficionados que deseen seguir en directo el desarrollo del choque desde España dispondrán de dos opciones televisivas habilitadas. La emisión en directo en territorio español estará disponible a través de Movistar LaLiga y DAZN, plataformas encargadas de ofrecer la señal de este encuentro que cierra la sesión dominical entre el Getafe CF y el Atlético de Madrid