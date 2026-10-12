Coventry 4 – 1 Newcastle en la jornada 6 de la Premier League, disputada el lunes 12 de octubre de 2026.
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Marcadores de la jornada 6
- Coventry 4 – 1 Newcastle
Goleadores
- Coventry: Jack Rudoni [6′ (p.)], Sidiki Cherif [48′], Ellis Simms [81′], Stephen Mfuni [86′]
- Newcastle: Sven Botman [70′]
Duelo destacado
Coventry abrió el marcador de penalti por medio de Jack Rudoni en el minuto 6 y amplió la ventaja con el gol de Sidiki Cherif al inicio de la segunda parte.
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Newcastle recortó distancias con el tanto de Sven Botman al 70′, pero Ellis Simms y Stephen Mfuni sellaron la victoria de Coventry en los minutos 81 y 86.
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