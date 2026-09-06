6 de septiembre de 2026 — Jornada 3: Everton 2 – 2 Manchester United; Arsenal 2 – 1 Chelsea.

Lee tambien: LaLiga: jornada 4 del 6 de septiembre de 2026, resultados y goles

Resultados de la jornada 3 (06/09/2026)

Everton 2 – 2 Manchester United

Arsenal 2 – 1 Chelsea

Contexto de los duelos

Everton y Manchester United empataron 2-2 en un encuentro con alternativas en el marcador que dejó a ambos equipos sin sumar los tres puntos.

Arsenal se impuso a Chelsea por 2-1 y sumó una victoria que le permite consolidar su arranque de temporada tras tres jornadas.

Lee tambien: Primera División RFEF, Group 2: jornada 2 del domingo 6 de septiembre de 2026

Tras esta jornada la Premier League mantiene la competición abierta y competitiva; la clasificación todavía no ofrece certezas definitivas.

Los resultados serán seguidos por los aficionados ceutíes a través de los canales habituales de información deportiva y en las fuentes oficiales de la liga.

Te puede interesar