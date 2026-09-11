Fiorentina venció 4-2 al Venezia en la jornada 4 de la Serie A, disputada el viernes 11 de septiembre de 2026.

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Resultados

Venezia 2 – 4 Fiorentina [Venezia: A. Adams 22′, A. Hainaut 86′ | Fiorentina: F. Mastantuono 29′, F. Mastantuono 30′, M. Pellegrino 66′, F. Mastantuono 84′]

Duelos y goleadores

Fue el único encuentro de la jornada. Venezia se adelantó con un gol de A. Adams en el 22′. La Fiorentina reaccionó de inmediato: F. Mastantuono marcó dos veces en los minutos 29′ y 30′. M. Pellegrino amplió la ventaja en el 66′ y Mastantuono completó su triplete en el 84′. A. Hainaut redujo distancias para el Venezia en el 86′.

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