El Real Avilés ganó en el campo del Real Unión el sábado 31 de octubre en la jornada 10 de Primera Federación grupo 1. El partido tuvo 2 expulsiones.
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En los 10 partidos se han marcado 20 goles, con 4 victorias locales, 4 victorias a domicilio y 2 empates.
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Resultados de la jornada 10 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 31/10
|Bilbao Athletic-Cacereño
|3-1
|sáb. 31/10
|Racing de Ferrol-Ponferradina
|0-0
|sáb. 31/10
|UD Logroñés-Mirandés
|0-1
|sáb. 31/10
|Real Unión-Real Avilés
|0-3
|dom. 1/11
|Barakaldo-Pontevedra
|0-0
|dom. 1/11
|Coria-Arenas de Getxo
|0-1
|dom. 1/11
|Ourense-Cultural Leonesa
|1-0
|dom. 1/11
|Lugo-Mérida
|2-1
|dom. 1/11
|Zamora-Deportivo Fabril
|1-3
|dom. 1/11
|Extremadura-Unionistas
|3-0
Con estos 10 resultados la jornada 10 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Bilbao Athletic-Cacereño. Goles del Bilbao Athletic: I. Oyono (27′ y 47′), A. Pecina (51′); del Cacereño: O. Chit (89′). Amarillas: 2 del Bilbao Athletic y 4 del Cacereño.
- Racing de Ferrol-Ponferradina. Sin goles. Amarillas: 4 del Racing de Ferrol y 4 de la Ponferradina.
- UD Logroñés-Mirandés. Goles del Mirandés: P. Rodriguez (56′). Amarillas: 2 del UD Logroñés y 4 del Mirandés. Expulsado: L. Issman (UD Logroñés, 45+2′).
- Real Unión-Real Avilés. Goles del Real Avilés: I. Alday (38′), D. Liduena Alonso (83′), J. Mahicas (90+5′). Amarillas: 3 del Real Unión y 3 del Real Avilés. Expulsados: M. Prendes (Real Avilés, 74′), Yago Iglesias (Real Avilés, 90+8′).
- Barakaldo-Pontevedra. Sin goles. Amarillas: 1 del Barakaldo y 1 de Pontevedra.
- Coria-Arenas de Getxo. Goles del Arenas de Getxo: A. Dufur (58′). Amarillas: 5 del Coria y 3 del Arenas de Getxo. Expulsado: P. Palacin (Coria, 29′).
- Ourense-Cultural Leonesa. Goles de Ourense: Champi (90+8′ de penalti). Amarillas: 1 de Ourense y 3 de la Cultural Leonesa.
- Lugo-Mérida. Goles del Lugo: A. Gallar (24′ de penalti), Chiqui (32′); del Mérida: S. Hallsson (77′). Amarillas: 2 del Lugo y 7 del Mérida.
- Zamora-Deportivo Fabril. Goles del Zamora: U. Dufur (69′); del Deportivo Fabril: M. Ferreiro (5′), I. Gil (56′), M. Ochoa (77′). Amarillas: 1 del Zamora y 1 del Deportivo Fabril.
- Extremadura-Unionistas. Goles del Extremadura: R. Mayor (22′ en propia puerta), Dieguito (57′ de penalti), I. Burgos (74′). Amarillas: 2 del Extremadura y 6 de Unionistas.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 11 se juega el fin de semana del 8 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 9 de Primera Federación grupo 1.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.